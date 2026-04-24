Atalanta, discorso rinviato a fine stagione per il rinnovo di Palladino
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In casa Atalanta non c’è alcuna urgenza nel definire il futuro di Raffaele Palladino. Dopo un primo confronto già andato in scena, la linea del club è chiara: niente decisioni affrettate, anche perché l’attuale accordo con l'ex allenatore della Fiorentina è valido fino al 30 giugno 2027.
A pesare sulle eventuali valutazioni, sottolinea TMW, sarà anche il piazzamento finale dei nerazzurri in questa stagione, motivo per cui si preferisce attendere. Solo a campionato concluso, quando il quadro sarà completo, le parti torneranno a sedersi al tavolo per fare il punto e discutere ogni aspetto, compreso un possibile rinnovo.
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