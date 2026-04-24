Atalanta, discorso rinviato a fine stagione per il rinnovo di Palladino

Atalanta, discorso rinviato a fine stagione per il rinnovo di PalladinoFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:23Ex viola
di Redazione FV

In casa Atalanta non c’è alcuna urgenza nel definire il futuro di Raffaele Palladino. Dopo un primo confronto già andato in scena, la linea del club è chiara: niente decisioni affrettate, anche perché l’attuale accordo con l'ex allenatore della Fiorentina è valido fino al 30 giugno 2027.

A pesare sulle eventuali valutazioni, sottolinea TMW, sarà anche il piazzamento finale dei nerazzurri in questa stagione, motivo per cui si preferisce attendere. Solo a campionato concluso, quando il quadro sarà completo, le parti torneranno a sedersi al tavolo per fare il punto e discutere ogni aspetto, compreso un possibile rinnovo.