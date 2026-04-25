Llorente consiglia la Juventus: "Vlahovic un leader, farei il possibile per tenerlo"

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L'ex attaccante spagnolo Fernando Llorente ha rilasciato un'intervista questa mattina a Tuttosport nel corso della quale si è espresso sulla necessità o meno per la Juventus di confermare in bianconero l'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno. Questo il suo pensiero: "Mi è piaciuto il carattere di Dusan quando si è imposto, prima dell’infortunio, dopo tutte le polemiche dei mesi estivi.

È stato un leader, fossi nella Juve farei il possibile per tenerlo: a David e Openda è mancata fiducia, a lui no, forse ha qualcosa in più a livello di personalità".