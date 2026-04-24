Aquilani sul futuro: "Non lo so e non mi interessa, concentrato su questa stagione"

Aquilani sul futuro: "Non lo so e non mi interessa, concentrato su questa stagione"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:44Ex viola
di Redazione FV

Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, ed ex tecnico della primavera della Fiorentina, alla vigilia del match di domani al 'Ceravolo' contro lo Spezia, ha parlato in conferenza stampa rispondendo ad alcune domande sul futuro:

Quanto crede alla Serie A? “Io credo fortemente in questa squadra. Possiamo competere con chiunque affronteremo. La Serie B è imprevedibile, ma noi lavoriamo per raggiungere il massimo traguardo possibile. Non ci tiriamo indietro”.

E sul futuro personale? “Non lo so e non mi interessa in questo momento. È talmente bello quello che si è creato qui che non voglio distrarmi. Voglio restare concentrato su questa stagione e su quello che stiamo costruendo”.