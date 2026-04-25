Il Catanzaro dell'ex viola Aquilani blinda i playoff: "Ciliegina su un campionato strepitoso"
Dopo un mese di stop con 4 pari e un ko, il Catanzaro dell'ex Fiorentina Alberto Aquilani torna alla vittoria e lo fa in maniera convincente con un 4-2 allo Spezia (che invece ora rischia seriamente la retrocessione), blindando così il quinto posto, a 59 punti, che dà l'accesso ai playoff: "Abbiamo ottenuto una vittoria meritata che mette la ciliegina sulla torta di un campionato strepitoso, abbiamo conquistato il quinto posto a due giornate dalla fine e questi numeri non sono scontati" dice il tecnico romano a fine partita.
Alberto Aquilani è uno dei papabili per la panchina del Sassuolo se dovesse partire Fabio Grosso, accostato a Fiorentina e Bologna. Nel caso a Catanzaro si parla anche di un possibile approdo di Daniele Galloppa (attuale tecnico della Fiorentina Primavera).
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