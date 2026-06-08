Romano annuncia: svolta Nazionale, Mancini a un passo da tornare ct

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Possibile svolta per il prossimo commissario tecnico della Nazionale: ci sono stati contatti positivi nelle ultime 48 ore tra la Federazione e Roberto Mancini. Come spiega Fabrizio Romano, l'ex tecnico, tra le altre, di Fiorentina ed Inter è al momento il grande favorito per diventare il nuovo ct della Nazionale italiana. Mancini ha dato apertura già da svariate settimane e aspetta solo l’ultimo ok da parte della Federazione.