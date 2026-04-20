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Fabio Grosso a Firenze, ma la Fiorentina non c'entra: le immagini di FirenzeViola

Fabio Grosso a Firenze, ma la Fiorentina non c'entra: le immagini di FirenzeViola
Oggi alle 15:18Primo Piano
di Redazione FV

A Firenze tiene banco il futuro della Fiorentina, con tanti nomi accostati alla panchina viola se Paolo Vanoli non dovesse essere confermato. Tra questi anche quello dell'attuale tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso. Ed oggi l'allenatore neroverde è a Firenze, ma non certo per la Fiorentina. Così come Roberto Mancini.

Grosso è tra i premiati di Ussi e Mcl durante l'evento "Inside the sport" ed è dunque in veste ufficiale, accompagnato infatti dall'addetto stampa del Sassuolo. Presente a Coverciano, anch'esso premiato, l'ex viola Roberto Mancini.