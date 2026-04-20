Dagli inviati Giuffredi: "Parisi ha trovato un tecnico che gli ha dato fiducia. Ranieri il più costante"

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Mario Giuffredi, agente tra gli altri dei giocatori della Fiorentina Parisi e Ranieri, è a Coverciano dove riceverà il premio "Inside the sport" organizzato da Ussi e Mcl. Ecco le sue parole ai media presenti tra cui FirenzeViola, a partire dalla crescita di Parisi: "Un giocatore si esprime secondo la fiducia che ha o che non ha. Parisi finalmente ha incontrato un allenatore come Vanoli che gli ha espresso piena fiducia e per questo sta facendo le prestazioni che sta facendo ora".

Per Ranieri un'annata dura? "Annata dura credo che lo sia stata per tutti i giocatori della Fiorentina. Ranieri è un giocatore di poche parole e di sostanza, forse negli ultimi tre anni troverete nella Fiorentina uno più costante di lui. Chi allena Ranieri sa bene che lo trova sempre lì, con le sue prestazioni e sempre sul pezzo, non ti molla nelle difficoltà. A lui va fatto un plauso per la ripresa che ha avuto nel momento di diffocoltà in cui un altro si sarebbe affossato".

Tornando su Parisi, quanto può ancora crescere? "Secondo me tantissimo. Quando hai fiducia come detto prima, può prendere consapevolezza dei propri mezzi e dunque può crescere tanto".

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I giovani per l'Italia visto che assiste tra gli altri Pio Esposito? "I club non puntano sui giovani perché non hanno coraggio ma dopo l'ennesimo mondiale saltato credo che sia da puntare sui giovani in maniera sostanziale e non solo a parole".