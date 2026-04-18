Sottil attacca Alvini dopo Modena-Frosinone: "Sono imbarazzato per lui"

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Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha commentato la sconfitta casalinga rimediata contro il Frosinone non mandandole a dire nei confronti dell'allenatore avversario: “Le parole di Alvini? Il Frosinone è una squadra forte che ha giocatori che facevano la Serie A - le parole riportate da TMW - onore al campionato che stanno facendo, ma dire che la sua squadra ha dominato e meritato ampiamente la vittoria è totalmente non professionale. Sono imbarazzato per lui. Il Modena ha fatto una grande partita, sono rammaricato e dispiaciuto per i ragazzi perché abbiamo creato tante occasioni e già nel primo tempo meritavamo di raddoppiare.

Gli esterni del Frosinone sono forti, dovevamo essere più bravi nei falli tattici. Ai ragazzi però non ho nulla da dire, per me il Modena meritava assolutamente di non perdere e, anzi, poteva anche vincere. Poi ognuno ha la propria opinione”.