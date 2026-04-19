Prandelli su Vlahovic: "Terrei lui e non prenderei Lewandowski. Con Spalletti può fare 25/30 gol"

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Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche di Dusan Vlahovic, suo ex attaccante ai tempi della seconda esperienza a Firenze: "Rinnovare Dusan? Certo, io non avrei dubbi. Dopo aver rinnovato Spalletti, Yildiz, McKennie e Locatelli confermerei anche Dusan. Vlahovic è reduce da una stagione sfortunata a causa degli infortuni, ma ha soltanto 26 anni".

Chi prenderei fossi la Juventus tra Bernardo Silva e Lewandowski? "Trai i due, prenderei Bernardo Silva. La Juventus il grande centravanti lo ha già in casa: Vlahovic. Dusan ha dimostrato di essere da Juve con prestazioni, gol e leadership. L’ho allenato e lo conosco: se sta bene, con Spalletti può fare una stagione da 25-30 gol".