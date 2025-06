Social Ricordate Gilberto? Vacanze italiane per l'ex esterno della Fiorentina

Ricordate l'ex esterno brasiliano della Fiorentina Gilberto? Il giocatore firmò un contratto di 5 anni con i viola nell'estate del 2015 ma non trovò fortuna a Firenze (5 presenze in viola) e in Italia in generale e dopo un prestito a Verona e Latina è tornato in patria; ora gioca nel Bahia in Brasile, dopo una parentesi anche al Benfica. In questi giorni Gilberto sta ripercorrendo le tappe della sua carriera e ha scelto prima Lisbona poi l'Italia, tra Positano e Roma, per le vacanze.