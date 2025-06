Calciomercato A ore l’annuncio di Viti. Attesi contatti per Gudmundsson e Sebastiano Esposito

Torna l'appuntamento pomeridiano con il "CSC Flash" con tutte le ultime notizie di calciomercato sulla Fiorentina.

Ad ore ci sarà l'annuncio di Viti

Il difensore classe 2002 arriverà in prestito dal Nizza, che detiene il cartellino fino al 2027, e il riscatto è a circa 5 milioni con il 10% della futura rivendita a favore del club francese.

Caso Gudmundsson

Domani scadrà la possibilità di comunicare il riscatto. Ma il giocatore farà ritorno al Genoa perché non verrà riscattato dalla Fiorentina che vuole però trattare di nuovo il giocatore.

I due Esposito per l'attacco

Sebastiano Esposito classe 2002, in scadenza con l'Inter, piace alla Fiorentina e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti con l'Inter. Alla dirigenza piace anche Francesco Pio che ha un contratto però fino al 2030 con l'Inter che se ne priverà o in prestito secco o per una cifra intorno ai 30 milioni.

Fazzini in arrivo

Dopo l'esperienza europea è in arrivo anche Jacopo Fazzini che arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 9 milioni più 1 di bonus

Bennacer a centrocampo

Torna di moda Bennacer in scadenza nel 2027 con il Milan che potrebbe trattare con la Fiorentina per una cifra di circa 15 milioni, lontana certo dalla clausola rescissoria di 50 milioni. Vedremo se la pista si scalda.