Aquilani si presenta a Catanzaro: "Per vincere servirà un giusto mix. Harder? Elemento valido"

Alberto Aquilani ha fatto il suo esordio ufficiale da allenatore del Catanzaro con parole cariche di ambizione, lucidità e progettualità. L’ex tecnico della Primavera della Fiorentina ha confermato di volere una rosa snella ed equilibrata: “La rosa sarà composta da 25 giocatori e non di più. Mi dispiacerebbe creare malumori all’interno dello spogliatoio lasciando in tribuna qualche calciatore. A me, da allenatore, mi darebbe fastidio”.

Aquilani ha ribadito il valore del gruppo già a disposizione: “Qui c’è un gruppo consolidato. Siamo in una fase interlocutoria, ma per vincere ed esprimere un buon calcio serviranno calciatori bravi, che siano giovani o esperti. Bisognerà avere il giusto mix”, confermando il suo approccio pragmatico ma ambizioso.

Uno dei punti fermi sarà sicuramente Pietro Iemmello, con cui c’è già stato un primo contatto: “Ci siamo sentiti, è un calciatore che conosco bene. Sarà sicuramente un punto di riferimento per me e per tutti. Mi auguro possa ripetere quanto fatto nei precedenti campionati”.

Infine, una battuta anche sul calciomercato, con la smentita sull’interesse per Jonas Harder, uno dei suoi ex ragazzi alla Fiorentina: “Penso sia un ragazzo valido, ma ho appreso di questa voce tramite i giornali. Ci sono tanti talenti interessanti in quella squadra, ma il campionato Primavera non è allenante come un campionato di C, B o A”.