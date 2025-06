Anche il Milan scarica Jovic: l'ex viola piace al Real Betis di Pellegrini

Sembra al capolinea l'avventura di Luka Jovic al Milan. Dopo il flop alla Fiorentina, l'attaccante serbo (27 anni) è in procinto di lasciare l'Italia. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Foot Mercato, Jovic ha un estimatore nella Liga ed è il Real Betis. Il club spagnolo, vice campione di Conference League, è alla ricerca di nuove leve per il proprio parco attaccanti, motivo per cui tiene d’occhio il giocatore rossonero, che potrebbe rappresentare un innesto interessante.

Soprattutto in ottica Europa League, competizione alla quale prenderanno parte gli uomini di Pellegrini. In questa ultima stagione ha trovato solo 693 minuti in campo, con 4 gol in 17 presenze tra tutte le competizioni.