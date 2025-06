Arsenal, occhi su Norgaard: l'ex Fiorentina può rinforzare il centrocampo di Arteta

I grandi club europei stanno studiando le manovre di mercato per rafforzare le rispettive rose in vista della stagione 2025-2026. Tra questi c’è l’Arsenal, deciso a compiere il salto di qualità definitivo sia in Premier League che nelle competizioni europee. I Gunners stanno valutando nuove soluzioni per la mediana, che potrebbe perdere Thomas Partey. L’ultima pista porta dritta a un profilo esperto e affidabile, meteora della Serie A: Christian Nørgaard, classe 1994 attualmente in forza al Brentford.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il centrocampista danese è entrato nel radar di Mikel Arteta, che apprezza la sua solidità tattica e la sua esperienza maturata in Premier League. L'ex Fiorentina (6 presenze nella stagione 2018/19 e un ricordo non indimenticabile) è diventato capitano e leader carismatico delle Bees ed è reduce da un’ottima stagione, in cui è confermato tra i migliori nel suo ruolo del campionato inglese.