Il Milan scarica Jovic, due piste estere tra Messico e Brasile per il serbo

Il Milan non ha intenzione di rinnovare l'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic, in scadenza al 30 giugno con i rossoneri e che dunque è destinato a rimanere svincolato. Al momento secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, per il giocatore ci sono due piste internazionali: si tratta del Cruz Azul in Messico e del Botafogo in Brasile, entrambi interessati a rilanciarlo lontano dalla serie A e dall’Europa.