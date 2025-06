FirenzeViola Gudmundsson-Dodo-Kean, triangolo pericoloso

vedi letture

Il mercato della Fiorentina si è acceso con i tre acquisti, ovviamente da perfezionare e ufficializzare, ma è inutile girarci intorno, i pezzi più pregiati sono già in rosa e la bontà della campagna acquisti dipenderà proprio dalla loro permanenza o meno. Gudmundsson a dire il vero nella rosa della Fiorentina ci starà per altre 24 ore, poi sarà a tutti gi effetti del Genoa.

Caso Gudmundsson

La strategia della Fiorentina è quella di mettersi a sedere con il club rossoblù, anche in virtù di vecchi accordi estivi, non tanto per la stagione tra alti e bassi del giocatore islandese quanto per il processo ancora pendente. Per questo la Fiorentina vuole abbassare il prezzo del riscatto (fissato a 17) o, in attesa della sentenza, fare un altro prestito. Gudmundsson ora è con i figli ad Ibiza in vacanza e certo quest'incertezza non gli fa sentire tutta questa fiducia di essere voluto dai viola, soprattutto altre squadre si stanno affacciando tentando il Genoa e il giocatore. Vedremo insomma se l'islandese sarà ancora viola.

Dodo e un possibile braccio di ferro

Se in campo il terzino brasiliano è stato l'unico punto fermo della fascia destra della Fiorentina, il rinnovo che sembrava scontato non è arrivato. La società ha fatto la sua offerta per due volte ma l'entourage del giocatore non la ritiene congrua (anche per un fatto di commissioni) ed ha prospettato grandi club al suo assistito che dunque è pronto a spiccare il volo altrove. La Fiorentina resta però certa del fatto che il giocatore ha un contratto di altri due anni e di sicuro non valuterà offerte distanti dai 30 milioni. La palla passa dunque all'entourage stesso ma è anche un fatto di tempistiche perché su quella fascia la Fiorentina era già scoperta con Dodo, figuriamoci dover rimpiazzare il brasiliano. Di sicuro non basterà il pur bravo Fortini.

Kean e un po' di fiducia

Anche il presidente Commisso in collegamento con i tifosi si è detto fiducioso e speranzoso che Kean resti il centravanti della Fiorentina. Se le sirene arabe non sembrano avere avuto effetto più di tanto sul giocatore, lo stesso è alla finestra in attesa di capire cosa succederà. Con una stagione così le big non avranno problemi a sborsare 52 milioni per assicurarselo ma la sensazione è che il giocatore non si accontenti di un club qualunque e dunque, in mancanza di quello giusto, non avrà problemi a ripartire con Pioli e la Fiorentina.