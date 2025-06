Ufficiale Milenkovic ritroverà Nuno Espirito Santo in panchina: arriva il rinnovo del Nottingham

"Il Nottingham Forest è lieto di annunciare che Nuno Espírito Santo ha firmato un nuovo contratto con il Club. L’allenatore dei Reds ha ricevuto un nuovo accordo triennale dal proprietario Evangelos Marinakis in vista della stagione 2025/26". C'è dunque l'ufficialità da parte del club inglese: il tecnico resta Nuno Espirito Santo, che ha rinnovato per tre anni. Nel Nottingham, che disputerà la Conference League ma che è rimasto in zona Champions a lungo, gioca l'ex difensore viola Nikola Milenkovic.

"Nuno è stato il protagonista di una straordinaria stagione 2024/25 alla guida del Forest, portando il Club al miglior piazzamento in campionato degli ultimi 30 anni e garantendo la qualificazione a una competizione UEFA per la prima volta dalla stagione 1995/96 - si legge nel comunicato del club - La scorsa stagione, Nuno ha guidato il Forest a vittorie in trasferta contro il Liverpool e il Manchester United per la prima volta rispettivamente in 55 e 30 anni, oltre a ottenere la striscia di vittorie consecutive più lunga del Club nella massima serie dal 1967. Il suo lavoro è stato riconosciuto con tre premi come Allenatore del Mese in Premier League — più di qualsiasi altro allenatore nella stagione 2024/25 — grazie ai successi ottenuti nei mesi di ottobre, dicembre e marzo.

L’impatto di Nuno si è fatto sentire anche fuori dal campo durante il suo periodo a Trentside, quando lui e il proprietario Evangelos Marinakis hanno accolto la squadra locale per disabilità intellettive, Warriors United, al City Ground per un'esperienza unica dietro le quinte durante un allenamento aperto della Prima Squadra a inizio stagione".