Amrabat si ricongiunge a Juric? L'Atalanta ci pensa

Sofyan Amrabat non è così sicuro del suo futuro al Fenerbahçe e dalla Turchia infatti radio mercato vede un suo ritorno in serie A. Non alla Fiorentina ovviamente ma all'Atalanta pronta a fare un regalo al nuovo tecnico nerazzurro Ivan Juric, che ha già lavorato con Amrabat ai tempi dell'Hellas Verona, quando direttore sportivo era proprio l'attuale nerazzurro Tony D'Amico.