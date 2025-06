Ritorno di fiamma per Kostic? Sportitalia: "La Fiorentina ha chiesto informazioni"

Possibile ritorno di fiamma per un ex obiettivo della Fiorentina: si tratta di Filip Kostic, classe ’92 in uscita dalla Juventus. Secondo quanto riporta Sportitalia, i viola e il Bologna avrebbero chiesto informazioni per il centrocampista proprio nei giorni scorsi. L’Atalanta resta il club più interessato. Ci sarebbero anche dei club internazionali.