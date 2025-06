TMW scrive: "Fiorentina su Filippo Piras, difensore in uscita dallo Spezia"

Filippo Piras, centrale difensivo classe 2007, potrebbe lasciare lo Spezia. Come riporta la redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore è in scadenza di contratto con la società ligure e ha attirato su di se le mire di diversi club. In primis quelle della Fiorentina, che lo vorrebbe come elemento per il rafforzamento della formazione Primavera allenata da Daniele Galloppa.

Ma non solo. Perché il nome di Piras è stato al centro anche di sondaggi da parte di tre club di Serie C come Campobasso, Pontedera e della neopromossa Dolomiti Bellunesi.