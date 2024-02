RIBERY, Tornerà a fare il collaboratore tecnico a Salerno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ieri è tornato al Mary Rosy, dove la Salernitana svolge abitualmente i suoi allenamenti, Franck Ribery. L'ex fuoriclasse del Bayern Monaco, che a fine carriera ha giocato in Campania ed è sempre rimasto in società, come riportato dall'edizione locale de Il Mattino, ha fatto due chiacchiere con il nuovo allenatore, Fabio Liverani, che aveva affrontato solamente da avversario quando sedeva sulla panchine del Lecce e del Parma ai tempi della Fiorentina, la "sua" altra squadra italiana.

Il francese "è uno dei nostri", come ha ricordato il direttore generale granata Walter Sabatini. Un'occhiata all'allenamento pomeridiano in borghese dopo il periodo in Germania con i figli e da oggi dovrebbe rimettersi la tuta e tornare a fare il collaboratore tecnico perché c'è bisogno del suo aiuto, anche se non ricoprirà il ruolo di vice, come era stato ipotizzato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore.