Dal Viola Park: inizia l'allenamento del pomeriggio, segui il live
19. 00 - Allenamento che si conclude con una serie di conclusioni in porta dopo cross bassi dalle fasce.
18.45 - Comincia la partitella: undici contro undici a metà campo, tanti Primavera protagonisti.
18.30 - Ancora esercitazioni attacco contro difesa. Tra gli attaccanti con casacca c'è Albert Gudmundsson, provato ancora da Fabio Grosso nella posizione di esterno alto a sinistra.
18.20 - Esercitazioni attacco contro difesa. Presenti anche Beldenti, Melani, Perrotti, Deli, Egharevba, Croci, tutti calciatori della Primavera aggregati ormai da inizio ritiro alla prima squadra.
18.15 - Allenamento sul campo per la Fiorentina: Fabio Grosso lavora anche sulle marcature, focus sulla difesa e sui movimenti di reparto e dei singoli.
18.10 - Moise Kean non farà parte della seduta del pomeriggio, in programma adesso al Viola Park. L'attaccante non è infatti sceso in campo coi compagni, per lui previsto un allenamento ad hoc in palestra. Nessun allarme, fa sapere la società, ma solo un lavoro individuale per gestire al meglio i carichi degli ultimi giorni
17.55 - Poco prima dell'avvio dell'allenamento pomeridiano previsto attorno alle 18 al Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina Fabio Grosso è sceso sul campo adiacente a quello in cui si svolgerà l'allenamento per salutare i bambini presenti al Summer Village organizzato in queste settimane. I piccoli si sono subito diretti verso Grosso, stringendolo in un abbraccio e chiedendo foto e autografi
Iniziato l'allenamento pomeridiano della Fiorentina. Segui qui su FirenzeViola.it la seduta di oggi, aperta anche ai tifosi.
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