L'ex difensore della Fiorentina Venuti potrebbe ripartire dal Cosenza

L'ex difensore della Fiorentina Venuti potrebbe ripartire dal CosenzaFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:20Ex viola
di Redazione FV

L'ex terzino destro della Fiorentina, Lorenzo Venuti, è svincolato dopo una stagione tribolata anche per il grave infortunio patito alla Sampdoria. Su di lui, secondo quanto riporta TifoCosenza, ora sta facendo un pensierino il Cosenza che, nel caso le condizioni del terzino siano buone, prenderebbe un terzino destro d'esperienza a parametro zero. Il giocatore sarebbe "sponsorizzato" dall'ex compagno Fabio Lucioni, ds dei Lupi.