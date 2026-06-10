Pioli, Leao incorona l'ex allenatore della Fiorentina come il migliore avuto

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L'attaccante del Milan e della Nazionale portoghese Leao durante un'intervista a Rtp, ha confermato un po' le parole di addio ai rossoneri già pronunciate: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".

Leao incorona Pioli miglior allenatore avuto

Poi il giudizio su Stefano Pioli, ex tecnico dello scudetto rossonero ora svincolato dopo aver rescisso il contratto con la Fiorentina alla guida della quale ha avuto un inizio di stagione fortemente negativo tanto da essere esonerato a novembre con il bottino di 4 soli punti. Lo consoleranno in parte le parole proprio dell'ex attaccante: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Jorge Jesus per più tempo, è stato un allenatore che ha scommesso su di me. Credo che sia stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto, dopo Stefano Pioli".

Nuova canzone per Leao

Come riporta l'Ansa inoltre Rafael Leao debutta anche in italiano nella sua carriera di rapper e pubblica un brano intitolato "Il Mio Momento" firmato dal trapper Yang col featuring di WAY 45. Video pubblicato su YouTube e girato nel parcheggio di San Siro, location sensibile in questo momento di rottura netta con il club e la tifoseria. "Questo è il mio momento. Sputerò sangue fino a quando non avrò vinto", recita la canzone sollevando i commenti critici da parte dei tifosi delusi dalla stagione del portoghese.