Ufficiale Riparte dalla Turchia la carriera di Lafont: l'ex portiere viola va all'Amedspor

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Alban Lafont riparte dalla Turchia. L'ex portiere della Fiorentina, lo scorso anno al Panathinaikos, è un nuovo giocatore dell'Amedspor. Lo riporta il sito ufficiale della stessa società turca, che alleghiamo di seguito:

"Il nostro club ha raggiunto un accordo con il ventisettenne Alban Lafont, uno dei portieri più promettenti del calcio francese, nell'ambito della pianificazione della rosa per la stagione 2026-2027. Lafont si è affermato come uno dei portieri più noti del calcio europeo grazie alla sua esperienza di alto livello nella Ligue 1 francese e nella Serie A italiana. Dopo aver militato in Tolosa, Fiorentina e Nantes, il talentuoso portiere è stato convocato nella nazionale ivoriana nel 2025 e incluso nella rosa per i Mondiali FIFA del 2026. Diamo il benvenuto ad Alban Lafont nella famiglia dell'Amedspor e gli auguriamo successo con la nostra maglia rossoverde".