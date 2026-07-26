Anche il Napoli si iscrive alla corsa per Fortini: può essere il vice-Di Lorenzo
Il Napoli guarda anche in casa Fiorentina per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. La dirigenza azzurra, impegnata nella costruzione della rosa da affidare a Massimiliano Allegri, è alla ricerca di giovani talenti in grado di garantire prospettiva e sostenibilità economica.
Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, una delle esigenze principali del club partenopeo riguarda l'individuazione di un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione figura Niccolò Fortini, esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Il viola viene considerato un elemento particolarmente interessante per la sua duttilità, potendo ricoprire entrambe le fasce difensive. Nonostante una stagione che non lo ha visto protagonista in maniera continuativa, chiusa con 16 presenze in Serie A e 9 in Conference League, Fortini continua a godere di grande considerazione. A rendere il suo profilo ancora più appetibile c'è anche la situazione contrattuale, con l'accordo che lo lega alla Fiorentina fino al 2027.
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