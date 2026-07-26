Dodo sì, Dodo no? La Fiorentina fissa il prezzo, si attendono le offerte

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Che fare con Dodo? Questo l'interrogativo che la Fiorentina ha da diversi mesi. Il laterale brasiliano è ancora in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione, mentre sul fronte mercato la situazione resta in una fase di stallo: né la permanenza né l'addio possono essere considerati certi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore aspetta sviluppi dai propri rappresentanti, al lavoro da settimane per individuare una soluzione gradita. La Fiorentina, però, non intende fare sconti e valuta il cartellino del brasiliano 15 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Qualora non dovessero arrivare offerte ritenute adeguate e la cessione non andasse in porto, prenderebbe quota un'ipotesi oggi considerata secondaria ma comunque presente sul tavolo: il rinnovo del contratto, in scadenza in questo momento a giugno del prossimo anno. Una sorta di accordo tra le parti che consentirebbe di evitare possibili attriti e di gestire con maggiore serenità il futuro del giocatore.