Anche la Gazzetta conferma: "Moreno-Venezia, contatti avviati tra le parti"

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Il futuro di Matias Moreno potrebbe essere lontano da Firenze. Sul difensore argentino classe 2003, infatti, si registra il forte interesse del Venezia, alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato dopo alcune importanti defezioni.

La formazione lagunare ha la necessità di intervenire in difesa dopo la cessione del capitano Svoboda al Brighton e il lungo stop di Marin Sverko. Per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Filippo Antonelli ha avviato una trattativa concreta con la Fiorentina per provare a portare in Veneto il centrale viola. Una conferma rispetto alle notizie delle ultime ore. Moreno è reduce dall'esperienza in prestito al Levante, in Spagna, dove nella scorsa stagione ha trovato continuità disputando 28 partite nella Liga per un totale di oltre 2.250 minuti giocati. Un rendimento che ha attirato l'attenzione del Venezia, pronto a muoversi per assicurarsi il difensore.