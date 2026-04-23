Fiorentina, sospiro di sollievo per Gosens: escluse lesioni muscolari al flessore

Fiorentina, sospiro di sollievo per Gosens: escluse lesioni muscolari al flessoreFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito ha fatto un punto sulle condizioni fisiche di Robin Gosens. Il terzino tedesco era uscito nel corso del primo tempo contro il Lecce per via di un problema muscolare. Questo il report del club viola:

"ACF Fiorentina comunica che, nella serata di ieri, il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la gara di campionato Lecce-Fiorentina. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato".