FirenzeViola Marinelli torna ad arbitrare la Fiorentina: l'ultima volta regalò un rigore al Milan

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In vista di Fiorentina-Sassuolo, l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha divulgato le designazioni arbitrali valide per il 34esimo turno di Serie A. L'arbitro del match del Franchi sarà Livio Marinelli, che verrà spalleggiato dagli assistenti Cortese e Costanzo e dal quarto ufficiale Turrini. Nel centro tecnico di Lissone ci saranno Cosso al Var e Guida come Avar.

Il fischietto di Tivoli nella sua carriera ha diretto la Fiorentina in 10 occasioni (8 in Serie A e 2 in Coppa Italia) nelle quali la viola ha collezionato: 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima di queste è arrivata contro il Milan con doppietta di Leao nel 2-1 di San Siro. Questo è stato un match che ha dato vita a numerose polemiche nell'ambiente fiorentino, soprattutto per il rigore decisivo assegnato al Milan al 86' sulla famosa trattenuta di Parisi su Gimenez, il cui tuffo ha ingannato sia Marinelli sia il Var, permettendo a Leao di portare ai rossoneri tre punti, che fino a quel momento mancavano ai viola. Prima di questa l'ultima sconfitta sotto la guida di gara del fischietto laziale risale persino alla stagione 2021/22 contro il Torino. Nonostante ciò il bilancio sorride alla Fiorentina, che vede dalla sua molti risultati utili.

Così non è anche per la squadra di Fabio Grosso, il Sassuolo, che si è incrociata con il fischietto di Tivoli in sole 6 partite, nelle quali ha registrato: 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte. Bisogna sottolineare, però, che molte di queste sconfitte sono arrivate contro le grandi del nostro calcio, ovvero Inter, Milan e Juventus.