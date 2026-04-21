Rischio beffa per Mancini: il giudice sportivo può togliergli il titolo di campione del Qatar

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Rischio beffa per l'ex allenatore della Fiorentina e ct azzurro Roberto Mancini visto che la sua Al Sadd rischia di vedersi tolto il titolo di campione del Qatar, conquistato ufficialmente il 13 aprile con una giornata d'anticipo. Il 13 aprile l'inseguitrice Al Shamal ha perso infatti 2-0 contro il Qatar Sc e l'Al Sadd, che aveva già giocato e vinto la sua partita del ventunesimo turno, ha potuto celebrare il suo diciannovesimo titolo, visto il vantaggio di cinque punti sui rivali a una giornata dal termine.

Ma come ricostruisce SportMediaset l'Al Shamal ha presentato e vinto un ricorso legato all'impiego di giocatori stranieri, con la sentenza che ha ribaltato la sconfitta per 0-2 con il Qatar in un 3-0 a tavolino. In seguito all’espulsione del difensore tunisino Ali Saudi è entrato l’argentino Franco Russo al posto del qatariota Ahmed Al-Rawi, una sostituzione che però va contro il regolamento.

In virtù di questo verdetto, l'Al Sadd ha dunque solo due punti di vantaggio sull'Al Shamal (42 a 40) e in calendario per l'ultima e decisiva giornata è previsto proprio lo scontro diretto tra prima e seconda. In caso di sconfitta, Mancini e suoi giocatori perderebbero un titolo già ampiamente festeggiato e messo in bacheca.