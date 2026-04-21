Rapina a casa Zaniolo, lui commenta: "Se fossi stato in casa..."

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Spiacevole rientro per l'ex viola Nicolò Zaniolo, che tornando nella sua casa di Moruzzo si è trovato davanti a una situazione tutt’altro che tranquilla: stanze sottosopra, cassetti aperti e svuotati, oggetti sparsi dappertutto. L’attaccante dell’Udinese, rientrato dopo un weekend fuori insieme alla famiglia, ha scoperto di aver subito un furto. Il suo primo sfogo è arrivato sui social, con due messaggi poi cancellati. “Ai vigliacchi che stanotte hanno deciso di entrare in casa mia… non vi è andata bene. Se volevate qualche borsa, bastava chiedere e ve l’avrei data”, ha scritto inizialmente, lasciando emergere rabbia e delusione.

Successivamente ha precisato: “Non ero in casa! Magari lo fossi stato…”, frase che fa capire quanto l’accaduto lo abbia scosso. Sull’episodio indagano i carabinieri di Udine, al lavoro per ricostruire i fatti e individuare con esattezza quando sia avvenuto il furto, tra il pomeriggio di domenica e la mattina seguente. Resta ancora da stabilire il valore degli oggetti rubati. La notizia è stata riportata da Il Messaggero Veneto.