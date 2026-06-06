Palladino "frena" le operazioni della Dea: non ha ancora accettato la proposta di buonuscita

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In casa Atalanta continua a mancare l'intesa con Raffaele Palladino per la sua uscita dalla società bergamasca. Un nodo che sta facendo perdere tempo agli orobici per la progettazione della prossima annata: lo scorso sabato è arrivata l'ufficialità di Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo degli orobici, che insieme a Maurizio Sarri darà il via alla nuova Dea, ma prima che l'ex Lazio possa mettersi all'opera è necessario salutare ufficialmente l'attuale tecnico.

L'ex allenatore della Fiorentina, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, non ha ancora accettato la proposta avanzata dalla dirigenza. Un braccio di ferro, una situazione delicata, da districare con pazienza - ci potrebbero essere novità in arrivo da lunedì in poi - per trovare un'intesa che possa andare bene ad entrambe le parti: un esonero stonerebbe nel curriculum dello stesso Palladino e obbligherebbe il club ad avere tre allenatori sotto contratto (da considerare anche Ivan Juric). La dirigenza lavorerà dunque per sbloccare la situazione nelle prossime ore in modo tale da formalizzare il triennale già proposto e accettato da Sarri.