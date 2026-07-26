Il Torino spinge per Comuzzo, Sportmediaset: "Affare avanzato"

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Secondo quanto riporta Sportmediaset il Torino sta accelerando per Pietro Comuzzo. L’emittente fa sapere che la trattativa con la Fiorentina per il difensore classe 2005 è avanzata e che il club di Urbano Cairo sta cercando di stringere. Non è da escludere che già nei prossimi giorni possano esserci degli sviluppi decisivi. Nel frattempo, per quanto rigaurda il Toro, lo svizzero Eray Comert è atteso in città nella giornata di martedi. Ancora dettagli da limare per il portiere Lucas Perri sulle commissioni. Visite mediche già fissate ma non c’è ancora il via libera per viaggiare.