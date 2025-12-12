Palladino: "Con il Cagliari dall'Atalanta lo stesso spirito mostrato con il Chelsea"

(ANSA) - BERGAMO, 12 DIC - "Dobbiamo mettere in campo anche col Cagliari mentalità e coraggio visti col Chelsea. Da quella partita voglio portarmi dietro la capacità di capire i momenti della partita, soffrire quando c'è da soffrire e affondare il colpo". Raffaele Palladino indica all'Atalanta la strada per cominciare la rimonta in campionato. "Mi aspetto una risposta sotto il profilo mentale. La continuità è un aspetto su cui sto battendo molto - spiega il tecnico nerazzurro -. Bisogna affrontare le partite con lo stesso spirito di martedì sera, per continuare dritti sulla stessa strada senza più cali di tensione". Adesso, per i bergamaschi, ci sono sette partite per concentrarsi solo sul fronte interno: "Avere messo fieno in cascina in Champions è molto importante per recuperare in campionato.

A Verona è stato uno scivolone pesante. Ora avremo la possibilità di fare tre allenamenti di fila con la squadra al completo". Guai a prendere sottogamba i sardi, secondo Palladino. "Il regalo di Santa Lucia, che la squadra deve fare a se stessa, è entrare in campo con fame - chiude -. In serie A anche le piccole giocano a viso aperto. Il Cagliari difende benissimo e riparte con giocatori di gamba come Palestra e Folorunsho". (ANSA).