Amelia su Zaniolo: "Sta illuminando l'Udinese. Ha trovato l'ambiente giusto"

vedi letture

Il campione del mondo 2006, Marco Amelia, ha rilasciato un intervista al Messaggero Veneto, parlando dell'Udinese e dell'ex viola, Nicolò Zaniolo: "Ha subito troppe critiche in carriera, ora sta illuminando l'Udinese, questa dimostra come non sia stato un buon lavoro con lui in passato. Non dimentichiamoci i due infortuni uno dopo l'altro al crociato, quando ancora non aveva 22 anni. Sono contento che a Udine abbia trovato l'ambiente giusto per tornare a dimostrare il suo valore".