Amelia su Zaniolo: "Sta illuminando l'Udinese. Ha trovato l'ambiente giusto"
FirenzeViola.it
Il campione del mondo 2006, Marco Amelia, ha rilasciato un intervista al Messaggero Veneto, parlando dell'Udinese e dell'ex viola, Nicolò Zaniolo: "Ha subito troppe critiche in carriera, ora sta illuminando l'Udinese, questa dimostra come non sia stato un buon lavoro con lui in passato. Non dimentichiamoci i due infortuni uno dopo l'altro al crociato, quando ancora non aveva 22 anni. Sono contento che a Udine abbia trovato l'ambiente giusto per tornare a dimostrare il suo valore".
Pubblicità
Ex viola
Undici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramosdi Luca Calamai
Le più lette
1 Undici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
2 Cambio modulo? Ok, ma non è un dogma. La vera tattica sarà la risposta ai 3000. Una parte di Firenze è rassegnata
Copertina
Lorenzo Di BenedettoScelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Angelo GiorgettiPioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com