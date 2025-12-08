Liverpool, scoppia il caso Salah: l'egiziano escluso dai convocati contro l'Inter
Arrivano novità importanti e sorprendenti in casa Liverpool alla vigilia della sfida di Champions League che i Reds giocheranno domani sera a San Siro contro l’Inter. Mohamed Salah, ex attaccante della Fiorentina e leggenda del club inglese, non è stato infatti convocato per la trasferta di Milano. Una decisione forte arrivata dopo le dure dichiarazioni rilasciate dall'egiziano in cui accusa Arne Slot di averlo declassato ingiustamente con tre panchine consecutive che gli ha riservato il tecnico olandese. Questa la lista completa dei convocati di Slot:
Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.
