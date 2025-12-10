Padalino riparte da una panchina in Serie D: ha firmato col Città di Fasano

Nuova avventura in panchina per l'ex difensore della Fiorentina Pasquale Padalino. A distanza di oltre 10 anni dalla sua prima esperienza in Serie D col Foggia nel 2012-2013, l'allenatore torna in questa categoria prendendo in carica la panchina del Città di Fasano dopo l'esonero di Luigi Agnelli. 

Ecco la nota del club: "L’US Città di Fasano comunica di aver affidato l’incarico della prima squadra a Pasquale Padalino, foggiano, classe ’72, che ha precedentemente guidato il Foggia in Serie B, C e D (ottenendo due promozioni), e Nocerina, Grosseto, Matera, Lecce, Juve Stabia, Siena, Turris e Latina (ultima esperienza) in Serie C. 

Precedentemente Padalino vanta anche una lunga carriera da atleta professionista, con oltre 330 presenze (quasi tutte in Serie A) con le maglie di Foggia, Bologna, Lecce, Fiorentina, Inter e Como".