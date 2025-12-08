Domani Inter-Liverpool, Slot spiega le non convocazioni di Salah e Chiesa

La sesta giornata della League Phase di Champions League prevede un suggestivo Inter-Liverpool. In conferenza stampa il tecnico dei Reds Arne Slot ha però dovuto parlare del caso Salah -che ha accusato il tecnico di averlo declassato ingiustamente con tre panchine consecutive- e spiegare la sua esclusione dai convocati oltre a quella di Chiesa:

"Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi, assolutamente no. La reazione è quella che abbiamo deciso immediatamente: non è stato convocato, non sarà della partita. Se giocherà contro il Brighton? Siamo alla vigilia di una importante partita contro l'Inter. Valuteremo. Sono fermamente convinto che ci sia sempre la possibilità che un giocatore torni a giocare. Se ha giocato la sua ultima partita col Liverpool? Non posso rispondere in questo momento".

Sull'esclusione di Chiesa: "Non si sentiva bene oggi, peccato perché sarebbe stato speciale per lui giocare qui in Italia e a San Siro. Se domani starà meglio, vediamo se partirà".