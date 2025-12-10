Intanto Palladino fa la storia: l'Atalanta batte il Chelsea e lui annuncia un premio

Atalanta-Chelsea 2-1. Una vittoria in Champions e l'ennesima serata storica, tra le più importanti nella storia già ricca di notti magiche europee per i bergamaschi. Stavolta però in panchina non c'è Gian Piero Gasperini, bensì Raffaele Palladino. Uno degli allievi del Gasp, da un mese alla guida della Dea. Al termine del match vinto in rimonta grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, l'ex tecnico della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky Sportper commentare il match e fare una piccola rivelazione: "Sono molto felice, è stata una serata magica e abbiamo giocato contro una squadra molto forte, sono rimasto impressionato dalla loro qualità tecnica e questo dà valore alla nostra squadra. Non possiamo essere così alterni però, voglio pensare che sia stato solo un episodio quello di sabato in campionato.

I ragazzi hanno interpretato la partita davvero in maniera perfetta, nonostante abbiamo avuto solo un giorno per prepararla. L'importante ora per noi è il match contro il Cagliari in Serie A. Ci tengo tantissimo e ho promesso ai miei ragazzi un premio in caso di vittoria. Che tipo di premio? Beh, i calciatori hanno tutto, quindi l'unico regalo possibile sono dei giorni liberi" dice Palladino, che aveva usato un meccanismo di ricompensa simile anche in viola".