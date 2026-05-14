Paganin sicuro: "Firenze sarebbe l'habitat naturale per Sarri: lo ha detto lui"

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Intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà, l'ex viola Antonio Paganin ha detto la sua sul futuro di Sarri nel caso in cui dovesse lasciare la panchina della Lazio: "L'Atalanta sarebbe una mezza rivoluzione dal punto di vista di interpretazione calcistica. A Firenze invece sarebbe una sorta di habitat naturale, anche perché in passato già aveva esternato piacere nell'essere accostato alla Fiorentina".