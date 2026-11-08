Aquilani verso l'esonero: il Sassuolo pensa a D'Aversa e Montella

La spallata che ha fatto traballare la panchina di Alberto Aquailani gliel'aveva data già la Fiorentina lunedì scorso ma il Sassuolo ha aspettato la gara con la Roma per vedere una reazione che, stando non solo al risultato ma anche alla prestazione, non c'è stata. E così si aspetta l'ufficialità per l'esonero dell'ex calciatore e allenatore della Primavera viola, ma il Sassuolo sta riflettendo sull'addio appunto e guarda avanti per un sostituto.

I candidati, come riporta Sky, sono Roberto D'Aversa (reduce dall'esperienza al Torino fino a giugno) e Vincenzo Montella, allenatore di Aquilani nella Fiorentina, libero dopo aver ha concluso dopo l'ultimo impegno di ottobre in Nations League il suo percorso come ct della Turchia. Ieri sera tra l'altro i due tecnici erano entrambi all'Olimpico ad assistere alla disfatta dei neroverdi sotto i colpi della Roma appunto (3-0 il finale per i giallorossi) ma ancora non sono ancora stati sondati direttamente. In queste ore il club valuterà entrambe le opzioni e prenderà una decisione.