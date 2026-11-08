Matri e la depressione: "Pensavo di avere la Sla, ho perso autostima e fiducia"

Un periodo difficile, segnato dalla perdita di fiducia in se stesso e da paure che lo hanno accompagnato anche lontano dal campo. Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre di Juventus, Milan, Lazio ma anche Fiorentina, si è raccontato a cuore aperto durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, ripercorrendo uno dei momenti più complicati della sua vita, arrivato dopo l'esperienza al Milan nella stagione 2013/14. Matri ha parlato della depressione e dell'ipocondria con cui ha dovuto fare i conti, fino a temere di essere affetto da gravi patologie: «Ho vissuto il fallimento in rossonero come un lutto, mi sentivo un peso. È iniziato il mio calvario calcistico, ho perso autostima e fiducia. Sono diventato vulnerabile, sono caduto in un percorso di depressione da ipocondria. Pensavo di avere la Sla, pensavo di avere la sclerosi multipla. Sono andato in analisi, ora convivo con le mie paure».

Nel corso del racconto, Matri ha spiegato anche quanto sia complicato per un calciatore mostrare le proprie fragilità, soprattutto in un ambiente in cui spesso ci si aspetta che un professionista sia sempre forte e invulnerabile: «Un calciatore pensa di essere un supereroe, ha paura a parlare di queste cose con l'allenatore, i compagni o il presidente. In questo modo, uno si tiene tutte le paure. Ho avuto la prontezza e il coraggio di dire a Federica (Nargi, la moglie, ndr) e ai miei genitori che avevo paura di avere qualcosa. Mi sentivo accudito e protetto, sono andato in analisi e sono stato sempre meglio. Ho ancora piccole paure, faccio esami ogni 6 mesi».