Nico Gonzalez e la 'maledizione Mondiale': altro stop per l'ex viola, ecco come sta
Non arrivano segnali rassicuranti per Nicolás González a pochi giorni dall'esordio dell'Argentina ai Mondiali contro l'Algeria. L'esterno di proprietà della Juventus, reduce dal prestito all'Atletico Madrid, sta lavorando a parte a causa di un sovraccarico muscolare e la sua presenza nella prima gara del torneo resta in dubbio.
Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad accertamenti per escludere eventuali lesioni e valutare l'entità del problema. Al momento la partecipazione al Mondiale non sembra essere a rischio, ma lo staff tecnico di Lionel Scaloni continua a monitorare la situazione con attenzione. Per l'ex Fiorentina, già alle prese con una condizione fisica non ottimale nelle ultime settimane, si tratta di un nuovo ostacolo da superare in vista del debutto iridato. Ricordiamo che Nico aveva saltato anche il mondiale in Qatar per infortunio.
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