Spedalieri riparte dallo Spezia: annunciato il suo ingaggio dai liguri
Con un comunicato ufficiale, lo Spezia accoglie nella sua famiglia Jonathan Spedalieri, prodotto del settore giovanile della Fiorentina che riparte così dall Serie C, in Liguria. Ecco l'annuncio:
"Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Jonathan Spedalieri, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029.
Nativo di Biancavilla, classe 2002, Spedalieri è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, per poi esordire tra i professionisti a Potenza nella prima parte del campionato 2020/21, stagione che da gennaio lo ha visto protagonista in Primavera con il Napoli, chiudendo con la promozione in Primavera 1.
Nel mercato invernale 2022 passa alla Fermana, in Serie C, dove in tre stagioni totalizza 66 presenze e 5 reti; nell'estate 2024 approda quindi al Renate, imponendosi al centro della difesa lombarda con 71 presenze, 6 reti e 2 assist in due stagioni.
Difensore centrale dotato di esperienza e di un'importante fisicità, Spedalieri è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile.
Benvenuto Jonathan!".
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