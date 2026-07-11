Zaniolo-Udinese ai ferri corti: l'ex viola manda un certificato medico
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L'Udinese è già tornato al lavoro in vista della nuova stagione ma oggi Zaniolo non faceva parte dei giocatori che hanno preso parte all'allenamento con Runjaic. Se qualche giorno fa Inler a Sky aveva lasciato capire che le divergenze contrattuali, dopo il riscatto del giocatore, si stavano appianando, la stessa tv satellitare ha raccontato che il giocatore ha presentato un certificato medico formale a causa di un problema di salute avvertito nelle ultime ore. Una questione che probabilmente lo tiene realmente ai box, ma che potrebbe risentire anche dei problemi contrattuali.
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