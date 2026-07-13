Babbo Sottil: "Se non c'è posto alla Fiorentina, troveremo un'altra soluzione. La priorità..."

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L'ex giocatore viola ed attuale allenatore Andrea Sottil ha parlato anche della situazione del figlio Riccardo, escluso dalle convocazioni della Fiorentina per il ritiro, durante un'intervista a Radio Bruno. Ecco le parole al riguardo: "Purtroppo negli ultimi due mesi ha avuto un'ernia molto fastidiosa, che lo ha fermato sul finire della stagione. Ora sta lavorando bene, sulla via del recupero. L'esclusione dal ritiro viola fa parte del calcio, si fanno delle scelte.

L'abbiamo saputo qualche giorno prima ma l'obiettivo e la priorità è recuperare per stare bene perché negli anni non è stato fortunato, quando è stato bene ha fatto ottime prestazioni. Se non c'è posto alla Fiorentina troveremo un'altra soluzione. Ha un anno di contratto con i viola, ma è meglio trovare una soluzione definitiva".