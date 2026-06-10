Monza, Vanoli in corsa per la panchina: è tra i favoriti per l'eventuale dopo Bianco

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L'ex tecnico della Fiorentina è uno dei nomi più apprezzati insieme a Eusebio Di Francesco nel caso di addio a Paolo Bianco

Paolo Vanoli entra ufficialmente nel radar del Monza. Il tecnico, reduce dall'esperienza alla Fiorentina con la quale ha conquistato senza troppe difficoltà la salvezza pur partendo dal 20° posto a fine dicembre, è infatti uno dei profili che la società brianzola sta valutando in vista della prossima stagione, qualora dovessero aprirsi nuovi scenari per la panchina. La situazione resta legata al futuro di Paolo Bianco. Nonostante il rinnovo automatico scattato con la promozione, la permanenza dell'allenatore non è infatti così scontata. Sul tecnico continua a muoversi il Pisa, che lo considera una delle opzioni per guidare la squadra nel prossimo campionato e segue con attenzione gli sviluppi della vicenda.

Un profilo molto apprezzato

Per questo motivo il Monza si sta guardando intorno e tra i candidati più apprezzati figura proprio Vanoli. L'ex allenatore viola rappresenta un profilo gradito per esperienza e conoscenza della categoria, tanto da essere inserito nella lista dei possibili sostituti insieme a Eusebio Di Francesco. Al momento non sono state prese decisioni definitive, ma il nome di Vanoli resta uno dei più caldi in casa Monza qualora dovesse concretizzarsi l'addio di Bianco nelle prossime settimane. Lo riporta in questi minuti Sky Sport.