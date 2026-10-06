Montella: "Rischio esonero? Sono sereno e fiducioso, ho fatto scelte indipendenti"

Vincenzo Montella, ct della Turchia, sconfitta ieri sera allo Stadio Dall'Ara di Bologna per 3-1 dall'Italia di Mancini, ha parlato a Sportmediaset commentando così il match e non solo: "Credo che sia stata una partita giocata alla pari, forse qualcosina in più noi. L'unico dato in cui siamo stati inferiori è stato quello dei duelli. Abbiamo perso qualcosa ma la squadra ha giuocato anche con padronanza. La gara è stata decisa da episodi, che a questi livelli contano ancora di più. Portiamo a casa esperienza per competere ancora e il nostro obiettivo è quello di qualificarci ai prossimi europei. Avevamo assenze particolarmente importante e i ragazzi hanno fatto il massimo".

Sul proprio futuo Montella ha invece aggiunto: "Quando sono sotto stress sorrido e vengo rimproverato per questo. Sono sereno, ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi, ho fatto scelte autonome e indipendenti. Succeda quello che deve succedere ma vedere una partita come quella contro l'Italia, con tanti ragazzini in campo, giocata alla pari, mi viene voglia di continuare e sono fiducioso per il futuro".