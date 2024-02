MINA, Che carica: è Lukaku a doversi preoccupare

FirenzeViola.it

Nella conferenza stampa di presentazione al Cagliari, l'ex difensore viola Yerry Mina è apparso carichissimo: "E' un piacere essere qui con voi. Farò di tutto per aiutare la squadra. E' un piacere essere a Cagliari. La verità è che sono felice. Dico grazie a tutti, alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino. Per me è una grande possibilità. Sono felice."

Ancora sulla sua nuova avventura: "La Serie è molto motivante per me. Sono una persona che le piace stare nelle grande Leghe, e voglio impegnarmi. Ho lavorato tanto prima di arrivare qua e con l'entourage abbiamo guardato le partite del Cagliari".

Sul match contro la Roma e su Lukaku: "Preoccupati? Credo che sarà Lukaku a doversi preoccupare di noi. Abbiamo qualità e abbiamo tanta voglia. Non vedo l'ora di sfidarlo non ho paura. Faremo di tutto per vincere".

Sulla sua esperienza a Firenze: "Ho avuto dei problemi quando sono arrivato in Italia. Non stavo bene a causa di un infortunio pregresso. Ora sto bene e voglio ricominciare".